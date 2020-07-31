Башмет намерен расширить географию подмосковного Фестиваля искусств им. Чайковского

КЛИН /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Концерты Фестиваля искусств им. П. И. Чайковского, который традиционно проходит летом в подмосковном Клину, могут проходить и в других городах, связанных с именем композитора, в том числе за рубежом. Об этом сообщил в пятницу журналистам художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет перед открытием шестого по счету смотра.

"Моя идея - в дальнейшем расширить фестиваль. Клин остается сердцем фестиваля, но я хотел бы проводить от этого фестиваля некоторые концерты в местах, связанных с Петром Ильичем Чайковским, - где он создал шедевр или жил какое-то время", - сказал Башмет.

В качестве примера маэстро привел родину Чайковского - город Воткинск. "Думаю, мы выступим в следующем году от имени клинского фестиваля во Флоренции, потому что там был дом Петра Ильича", - пояснил он.

Фестиваль искусств им. Чайковского проходит в этом году в шестой раз с 31 июля по 9 августа на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника композитора.