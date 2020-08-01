В МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе с дождем до конца суток

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гроза с сильным дождем ожидается в Подмосковье в ближайший час. В связи с этим, выходя из дома, стоит взять зонт и надеть резиновые сапоги, советуют в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В ближайший час и до конца суток 1 августа в Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным", - сказали ТАСС в пресс-службе главка в субботу.

При дожде в МЧС советуют постараться по возможности оставаться дома или в укрытии. "Используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги", - рекомендуют специалисты. При передвижении стоит быть внимательным, осматривать участок пути перед собой, поскольку дорога может оказаться размытой.

В ГУ МЧС отмечают, что в случае передвижения на автомобиле во время ливня стоит припарковаться около обочины дороги и переждать его. Также не рекомендуется находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.