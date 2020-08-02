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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья планируют в первую очередь после пандемии развивать сферу услуг

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что акцент в регионе делают на благоустройство и гостиницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Московской области считают первоочередной задачей стимулировать развитие сферы услуг в регионе после пандемии коронавируса, заявил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"26% валового регионального продукта - это торговля, еще 26% - это промышленность. Промышленность все-таки уже в новых стандартах, но работала. Поэтому наша задача сейчас - сферу услуг наращивать. В этом потенциал, особенно в малых, небольших городах. Поэтому мы акцент делаем на благоустройство, на гостиницы", - сказал Воробьев.

В Подмосковье в субботу открылись игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более чем на 3 тыс. мест и при заполнении не более чем на половину. Также с 1 августа возобновилась программа "Активное долголетие" для досуга старшего поколения - занятия можно проводить на улице, а уже с 15 августа - и в помещениях.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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