Мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамске закроют 15 декабря

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово" в Волоколамском городском округе Московской области закроется 15 декабря. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Уже сейчас там практически нет мусора, но 15 декабря окончательно он (полигон "Ядрово") закроется", - сказал губернатор.

Воробьев также напомнил, что все мусорные полигоны в Московской области закроются к 1 января 2021 года. Ранее губернатор сообщал, что в регионе закрыты 28 из 39 старых свалок.

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. 14 апреля 2018 года старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа.

Эксплуатация свалки находится в компетенции Министерства ЖКХ Подмосковья, экологический контроль и рекультивация закрытой части - Министерства экологии и природопользования региона.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.