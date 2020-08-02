В Подмосковье еще 201 человек вылечился после коронавируса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 201 и составило 47 027. Об этом сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 201 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 027 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным федерального оперативного штаба на утро 1 августа, было выявлено 63 598 случаев заражения, умерли 1 109 человек.