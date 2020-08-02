В Подмосковье за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Врачи выявили за сутки 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"157 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек", - говорится в сообщении.