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Пандемия COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом

За все время в регионе зафиксировали 63 755 случаев заболевания

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Врачи выявили за сутки 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"157 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек", - говорится в сообщении.

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В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время пандемии в Подмосковье было выявлено более 3,5 тыс. случаев заболевания граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса (8-800-550-50-30), а также запущен сайт covid.mz.mosreg.ru.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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