В Подмосковье за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Врачи выявили за сутки 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"157 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек", - говорится в сообщении.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время пандемии в Подмосковье было выявлено более 3,5 тыс. случаев заболевания граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса (8-800-550-50-30), а также запущен сайт covid.mz.mosreg.ru.