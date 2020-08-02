Почти 120 десантников приняли участие в забеге "Волоколамский рубеж" в Подмосковье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В Подмосковье в забеге "Волоколамский рубеж" приняли участие 117 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"2 августа в Московской области проходит забег "Волоколамский рубеж". Это спортивное событие стало первым в серии забегов "Живу Спортом". <…> Кроме того, 117 военнослужащих Воздушно-десантных войск приняли участие в самом забеге "Волоколамский рубеж", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участники забега возложили цветы к мемориальному комплексу героям-панфиловцам в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Символично, что дата забега "Волоколамский рубеж" совпала с празднованием Дня ВДВ. Военнослужащие Воздушно-десантных войск служат хорошим примером для патриотического воспитания подрастающего поколения. Во время Великой Отечественной войны в Волоколамске проходили крупнейшие сражения, этим забегом мы чтим память всех, кто отдал жизни за будущее нашей страны", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.