Власти Подмосковья планируют запустить движение по путепроводу в Дедовске к 1 сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство путепровода в подмосковном Дедовске и запустить по нему движение к 1 сентября, об этом сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Строительство путепровода в Дедовске подходит к концу - рассчитываем запустить движение к 1 сентября. Этот переезд долгие годы был проблемным местом: в пробках стояли по 40 минут. Фактически город был разделен на две части. Новая развязка позволит проезжать железную дорогу быстро и безопасно. Несмотря на пандемию, у нас получится закончить стройку по графику", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что путепровод позволит обеспечить беспрепятственный выезд на Волоколамское шоссе через железнодорожные пути. Он станет частью строящегося участка автодороги протяженностью более 2,2 км. Длина путепровода составит 130 м, предусмотрены две полосы движения.

"В целом в конце этого года и начале следующего планируем сдать около десятка транспортных объектов. Это большие путепроводы в Реутове, Балашихе и Новой Трехгорке, реконструкция Путилковского шоссе и мост в Воскресенске, а главное - Репинская развязка, которая соединит Химки", - добавил губернатор.