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Около 40 тыс. детей отдохнут в лагерях на базе школ в Подмосковье

Особый акцент при подготовке школьных лагерей дневного пребывания к посещению детей сделан на безопасности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. детей в Московской области смогут отдохнуть в школьных лагерях с дневным пребыванием до конца лета, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов. До конца августа в них отдохнут около 40 тыс. детей", - приводятся в сообщении слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что особый акцент при подготовке школьных лагерей дневного пребывания к посещению детей сделан на безопасности.

"В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты. Сделано все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и были в безопасности", - сказал Каклюгина.

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