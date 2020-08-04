Часть "Крокус экспо" в Подмосковье, где при пандемии был госпиталь, откроют в августе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Часть площадей выставочного комплекса "Крокус экспо", где размещался госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области, вернется к своей прежней деятельности после 7 августа, когда там проведут дополнительную санитарную обработку. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент "Крокус групп" Араз Агаларов.

Инфекционный госпиталь на базе "Крокус экспо" принял первых пациентов 14 мая. Его оснастили всем необходимым оборудованием, а также для оперативного лечения пациентов развернули клинико-диагностическую лабораторию. Первый корпус госпиталя был рассчитан на 1 040 койко-мест, второй - на 1 100.

"Мы планируем официально открыться 7 августа - я имею в виду здания, которые не были задействованы в госпитальном проекте. Та часть, где размещался госпиталь, пройдет дополнительную санитарную обработку и войдет в эксплуатацию на несколько дней позже", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда "Крокус экспо" вернется к выставочной деятельности.

Как сообщал Агаларов ранее, госпиталь мог бы при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность была с властями Московской области. По данным Минздрава Подмосковья, после его закрытия оборудование передадут в медицинские организации региона.

Агаларов также рассказал, что в планах компании сейчас - возобновить строительство офисного здания площадью 138 тыс. кв. метров на территории "Крокус-сити", которое было заморожено два года назад, "когда случился кризис офисной недвижимости". "Мы будем строить магазин "Твой дом" на 5-м километре Киевского шоссе - вылетная магистраль, очень загруженная трасса. "Твои дома" в целом очень успешны, людям нравится делать там покупки, так что это перспективная история", - добавил он.