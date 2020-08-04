Около 600 автобусов задействуют в Подмосковье для перевозки участников форума "Армия-2020"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Порядка 600 автобусов планируется задействовать для обслуживания VI Международного военно-технического форума "Армия-2020", который пройдет в Подмосковье с 23 по 29 августа, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Около 600 автобусов Мострансавто будут задействованы в подготовке и обслуживании VI Международного военно-технического форума "Армия-2020", который состоится с 23 по 29 августа в Московской области. С 2015 года компания является официальным перевозчиком мероприятия. В работе примут участие все подразделения предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тематически оформленные автобусы будут курсировать по 16 специальным маршрутам. Перевозка пассажиров будет бесплатной. К обслуживанию мероприятия планируется подготовить более 150 водителей, которые будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

По данным пресс-службы, в прошлом году за время проведения форума было перевезено более 70 тыс. пассажиров.

Международный форум "Армия-2020" продлится с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот" в Кубинке. Также с этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.