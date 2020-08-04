Более 350 пассажиров без масок выявили в общественном транспорте Подмосковья

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 350 пассажиров, нарушивших требование носить маски или респираторы в общественном транспорте Московской области, выявили в результате проверок на соблюдение масочного режима во вторник, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня по результатам проверок на железнодорожных станциях и в автобусах Московской области выявлено более 350 пассажиров без масок. Всем пассажирам без индивидуальных средств защиты вынесены предупреждения, а следующий раз их ждут штрафы. Больше всего нарушителей выявлено в Мытищах и в Лобне", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, со вторника в регионе были усилены проверки пассажиров на наличие масок. Массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах.

В пресс-службе напомнили, что за отсутствие масок или респираторов в Подмосковье предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

"Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести на автовокзалах и автостанциях Мострансавто, у водителей автобусов, на железнодорожных станциях", - отмечается в материале.