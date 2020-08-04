Число погибших на дорогах в Подмосковье снизилось более чем на 16% за первое полугодие

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Московской области снизилась за шесть месяцев текущего года на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За шесть месяцев этого года число погибших на дорогах Московской области снизилось на 16,4% - с 359 (в 2019 году) до 300 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее лучшая динамика по снижению смертности зафиксирована в Зарайске, Королеве, Реутове, Долгопрудном, Серебряных Прудах.

"Но тем не менее, при общем снижении числа погибших на 16,4%, их количество на муниципальных дорогах не изменилось по отношению к 2019 году. Главам необходимо держать вопрос безопасности на местных дорогах под особым контролем", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Королева.

Как пояснили в ведомстве, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения реализуются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которому к концу 2020 года число мест концентрации ДТП на дорогах региона должно снизиться на 20%.