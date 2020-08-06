{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дневные стационары возобновили работу в Подмосковье

В дневных стационарах проходят лечение пациенты, которым требуется медицинское наблюдение, но нет необходимости длительное время находиться в больнице

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Работа дневных стационаров возобновилась в медицинских организациях Московской области. Ранее она была приостановлена из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В медорганизациях Московской области возобновилась работа дневных стационаров, приостановленная на время неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа дневных стационаров осуществляется в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими стандартами. Пациентам нужно использовать защитную маску и перчатки. Кроме того, после каждого пациента проводится дезинфекция помещений.

"В дневных стационарах проходят лечение пациенты, которым требуется медицинское наблюдение, но, например, нет необходимости длительное время находиться в больнице. Особенно это касается молодых, работающих граждан. В Московской области такие отделения работают при 135 медорганизациях", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

Теги
Россия
Гранты "Агростартап" на сумму около 51 млн рублей получили 15 заявителей в Подмосковье
Максимальный размер гранта составляет 6 млн рублей
Читать полностью