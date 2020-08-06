Почти 8 тыс. детей за смену смогут отдохнуть в подмосковных лагерях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 8 тыс. детей за одну смену смогут отдохнуть в 47 подмосковных лагерях, сообщается в четверг в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Летний сезон в самом разгаре, подмосковные мальчишки и девчонки наконец-то разъехались по детским лагерям. В этом году они начали работать только с 15 июля из-за пандемии коронавируса. Всего в Московской области для ребят открылись 47 лагерей, которые смогут принять почти 8 тыс. детей в смену", - говорится в сообщении.

Воробьев проверил работу детского лагеря "Осетр" в Зарайске. Отмечается, что учреждение соблюдает все необходимые правила безопасности в текущей эпидемиологической ситуации. Лагерь заполнен на 50% - 80 ребят в четырех отрядах. В этом году будет только две смены: военно-патриотическая - "Правнуки Победы" и творческая - "Лабиринты талантов".

Губернатор подарил детям настольные игры и мороженое. "Школа, детский лагерь дают, в том числе, и умение дружить, достигать целей. Поэтому я хочу вам именно этого пожелать", - обратился к ребятам Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Детские лагеря постепенно возвращаются к работе по всей России, с 15 июля свою деятельность возобновили и подмосковные. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по работе детских лагерей, в них, в частности, усилен контроль за здоровьем детей и сотрудников, но отдыхать можно без масок. Группы и отряды должны быть заполнены только наполовину, а сотрудникам также нельзя будет покидать лагерь в течение смены.