Около 40 детей, переболевших коронавирусом, прошли реабилитацию в Подмосковье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 40 детей, переболевших новой коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах, прошли особую программу реабилитации в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В основе - особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка. 40 детей уже прошли восстановительный курс и выписаны домой", - приводятся в сообщении слова главного внештатного педиатра Минздрава Московской области, главного врача ДКМЦ МО Нисо Одинаевой.

Она отметила, что в настоящее время в отделении проходят реабилитацию 24 ребенка.

По данным пресс-службы, реабилитация детей на базе Детского клинического многопрофильного центра Подмосковья проводится с начала июля. В медучреждении принимают детей, переболевших коронавирусом в тяжелой и среднетяжелой формах.

Как рассказали в пресс-службе, чтобы получить путевку на реабилитацию после новой коронавирусной инфекции, родителям следует обратиться к участковому врачу. В свою очередь он подготовит нужные документы и направит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел ДКМЦ.