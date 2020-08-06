Режим самоизоляции для пожилых продлили в Подмосковье до 23 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Московской области продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, до 23 августа. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в четверг.

Согласно документу, режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 и старше, а также для имеющих хронические заболевания жителей региона продлевается с 10 по 23 августа. Ранее он был продлен до 9 августа.

Кроме того, согласно постановлению, из документа были исключены региональные требования для организаций театров, концертов и иных сценических выступлений в связи с принятием Роспотребнадзором методических рекомендаций. Также постановление регламентирует положения, согласно которым аквапарки будут осуществлять свою деятельность с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.