Концепцию нового храма в Котельниках утвердят в начале ноября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Архитекторы представили на конкурс шесть проектов строительства нового храма на территории микрорайона Парковый в Котельниках. Лучшая концепция будет утверждена членами экспертного жюри в ноябре текущего года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе бюро Archpoint.

"Конкурс на проект храма во имя Спаса Нерукотворного в Котельниках был объявлен в феврале этого года. Сейчас на конкурс представлено шесть работ, в том числе проект Archpoint, авторами которого выступили Валерий Лизунов и Анжела Моисеева. <...> С 1 сентября на странице конкурса можно будет проголосовать за понравившуюся концепцию, а прокомментировать уже сейчас в Instagram. Проект-победитель будет выбран экспертным жюри в начале ноября", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что строительство храма будет производиться за счет частных средств и пожертвований. Земельный участок общей площадью 2,5 тыс. кв. м на территории нового микрорайона Парковый под строительство храма предоставила компания АО "Белая дача".

Российское архитектурное бюро Archpoint, ранее получившее американскую премию в области религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form за проект храма Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве, также участвует в конкурсе с собственным проектом. "Проект храма Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа - пример воплощения православных архитектурных традиций при помощи новых строительных технологий и материалов. Конструктивно здание решено в виде восьмерика с куполом на круглом барабане. Чтобы передать ощущение стремления в небо, своды и барабан имеют сужающуюся кверху геометрию стен", - сообщили в бюро.

Как добавили в пресс-службе, проект строительства храма позволяет расположить внутри единого объема постройки все необходимые хозяйственные и богослужебные помещения. По задумке авторов, храм имеет два уровня - основной этаж, в котором смогут разместиться до 500 прихожан, и цоколь, где будут расположены вспомогательные помещения - воскресная школа, зал для собраний, комнаты священников, ризница, трапезная с кухней, крестильная и другие. Звонница, к которой ведет лестница с западной стороны, тоже находится внутри храма, над главным входом.

"В микрорайоне по проекту доминируют крупные дома строгих прямоугольных форм, поэтому мы решили, что новый храм должен уравновешивать жесткость жилой застройки своими мягкими плавными формами," - рассказывает Лизунов, чьи слова цитирует пресс-служба.