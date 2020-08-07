Свыше 43 тыс. граждан прибыли в Подмосковье с апреля вывозными авиарейсами из других стран

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 43 тыс. пассажиров, прибывших вывозными рейсами из других стран, встретили в аэропортах Московской области с начала апреля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В период с начала апреля по конец июля Минтранс Московской области встретил более 43,3 тыс. пассажиров, которые прилетели вывозными рейсами из 69 стран в аэропорты региона. Больше всего пассажиров прилетели в международный аэропорт Шереметьево - свыше 35,5 тыс., в Домодедово - порядка 6,2 тыс., в Жуковский - более 1,5 тыс. пассажиров, а также в военный аэродром Чкаловский - около 100 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве напомнили, что всего с начала апреля сотрудники регионального Минтранса доставили свыше 22,4 тыс. жителей Москвы и Подмосковья до дома для соблюдения 14-дневного режима самоизоляции. Также свыше 11,3 тыс. граждан были доставлены в 23 областных обсерватора для прохождения карантина.

В перевозке прибывших в аэропорты пассажиров было задействовано около 120 транспортных средств. Все они проходили дезинфекцию до и после каждого рейса, а водители работали в средствах индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, возвращающихся вывозными рейсами из зарубежных стран.