Около 800 выпускников школ в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 800 человек в Подмосковье набрали по 100 баллов за сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Московской области. Четыре школьника получили суммарно 300 баллов по трем предметам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования региона.

"Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ. Из них 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четыре - набрали 100 баллов сразу по трем предметам", - приводят в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Министр также отметила, что в для учителей, подготовивших стобалльников, а также для ребят-мультистобалльников предусмотрена премия в размере 100 тыс. рублей.

Как пояснили в ведомстве, трехсотбалльниками в регионе стали Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.