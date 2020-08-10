Путевые работы пройдут от Лобни до Шереметьево в августе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Путевые работы на участке Лобня - Аэропорт Шереметьево начнутся в августе для подготовки инфраструктуры к соединению строящейся новой линии из Шереметьево с Савеловским направлением. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В августе начнутся работы по развитию путевой инфраструктуры для соединения строящейся новой линии из Шереметьево с Савеловским направлением МЖД. С 12 по 14 августа железнодорожники проведут путевые работы на участке Лобня - Аэропорт Шереметьево по выправке пути и глубокой очистке щебня, необходимые для последующей укладки стрелочных переводов и путевого развития к Северному терминалу Шереметьево", - говорится в публикации.

Там уточняется, что технологические "окна" назначены преимущественно на ночные часы. На период работ движение поездов на участке будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим внесены незначительные корректировки в расписание нескольких аэроэкспрессов.

"В настоящее время в Шереметьево завершено строительство первой 600-метровой эстакады, ведется строительство второй эстакады для новой двухпутной железнодорожной линии между Южным и Северным терминалами. Новую линию соединят с Савеловским направлением, что позволит запустить поезда из Москвы по двум маршрутам: К Южному и Северному терминалам", - заключили в пресс-службе.