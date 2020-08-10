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Школьники и студенты Подмосковья должны подтвердить право на льготный проезд до 25 августа

Право пользования льготным проездным подтверждается на портале госуслуг Московской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Школьникам и студентам в Московской области необходимо до 25 августа подтвердить право на использование льготных проездных во избежание блокировки транспортных карт. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Во избежание блокировки карт "Стрелка" "Учащегося" и "Учащегося сельской местности" школьникам и студентам Московской области до 25 августа необходимо подтвердить право на их использование в новом учебном году. Обращаем внимание, что это не касается тех учащихся, которые получили карту "Стрелка" после 1 июля 2020 года - им активировать льготу не нужно", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что право пользования льготным проездным подтверждается на портале госуслуг Московской области. Для этого нужно выбрать в списке услуг "Обслуживание единых транспортных карт "Стрелка" и указать целью обращения подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации.

"По картам "Стрелка" для учащихся действует специальная тарифная линейка, которая позволяет школьникам и студентам Московского региона значительно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50% скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%", - добавили в пресс-службе.

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