Вакцинацию от гриппа жителей Подмосковья планируется начать в сентябре

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Плановую вакцинацию от гриппа жителей Подмосковья в этом году планируется начать в сентябре. Об этом сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.

"Губернатор [Андрей Воробьев] поручил в сентябре начать плановую вакцинацию жителей от гриппа", - говорится в публикации. Там уточняется, в резерве Московской области остаются порядка 6 тыс. коек для инфекционных больных.

"Стратегическая задача - не допустить появления новых очагов вируса [коронавируса], чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям. Необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, во всех общественных местах, на торговых объектах и предприятиях", - отмечается в сообщении.