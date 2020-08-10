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Вакцинацию от гриппа жителей Подмосковья планируется начать в сентябре

В резерве Подмосковья есть около 6 тыс. коек для инфекционных больных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Плановую вакцинацию от гриппа жителей Подмосковья в этом году планируется начать в сентябре. Об этом сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.

"Губернатор [Андрей Воробьев] поручил в сентябре начать плановую вакцинацию жителей от гриппа", - говорится в публикации. Там уточняется, в резерве Московской области остаются порядка 6 тыс. коек для инфекционных больных.

"Стратегическая задача - не допустить появления новых очагов вируса [коронавируса], чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям. Необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, во всех общественных местах, на торговых объектах и предприятиях", - отмечается в сообщении.

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