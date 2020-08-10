Школьные линейки 1 сентября пройдут в Подмосковье в традиционном формате

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение о проведении школьных линеек, посвященных Дню знаний, в традиционном формате. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Учебный год не за горами - нужно провести дезинфекцию помещений, организовать питание и обучение с соблюдением медицинских стандартов. Школы откроются, как обычно, 1 сентября. Линейки в День знаний пройдут в традиционном формате", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в Московской области открылись стационарные организации отдыха детей с продолжительностью смены 21 день. А после 25 июля в регионе заработали лагеря на базе школ с дневным пребыванием детей.