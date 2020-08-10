Строительство 57 социальных объектов завершат до конца года в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пятнадцать социальных объектов ввели в эксплуатацию в Московской области с начала года. Еще 57 объектов здравоохранения, культуры и спорта построят до конца 2020 года, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"До конца года будет завершено строительство еще 57 социальных объектов", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Он отметил, что с начала 2020 года за счет средств областного бюджета было построено семь школ и один детский сад, четыре поликлиники и одно спортивное сооружение, а также введены в эксплуатацию музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе, дома культуры в Реутове и Воскресенске.