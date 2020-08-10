Новые реанимобили поступили на Московскую областную станцию скорой помощи

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Семь новых реанимобилей поступило на Московскую областную станцию скорой помощи. Автомобили переданы в Подмосковье Минпромторгом России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Ранее Минпромторг России уже передал нам 16 автомобилей. В каждом установлены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, ингаляторы, электрокардиографы. Новые машины поступят на семь подстанций и уже в ближайшее время выйдут на маршруты", - сообщил главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

Как уточнили в ведомстве, все новые машины укомплектованы современным медицинским оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии пациентам в состоянии, угрожающем жизни и здоровью.

"Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших на территории России. Она включает в себя 53 подстанции и 80 постов. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано более 550 бригад скорой медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.