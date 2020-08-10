В Подмосковье к концу года по нацпроекту будут отремонтированы 66,7% региональных дорог

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 66,7% региональных дорог в Московской области к концу нынешнего года будут приведены в порядок в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в 2020 году запланировано отремонтировать более 2 тыс. км. дорог, об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"К концу 2020 года 66,7% региональных дорог будут приведены в нормативное состояние, согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало ремонтных работ было сдвинуто из-за пандемии коронавируса, но за 2,5 месяца в Московской области отремонтировали 88% дорог от годового плана. Всего запланировано отремонтировать свыше 2 тыс. км. дорог в нынешнем году.

Уточняется, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение не снижать темп и завершить ремонт дорог до 1 сентября.

Региональная программа ремонта дорог реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2019 году на территории Московской области в рамках программы было отремонтировано свыше 1,7 тыс. муниципальных и 480 региональных дорог, всего - более 2,4 тыс. км. С 2017 года количество предложений от жителей увеличилось в 10 раз, большинство из них касаются дорог, проходящих по территории сельских населенных пунктов и ведущих к СНТ. Программа дорожного ремонта формируется с учетом предложений жителей, которые публикуются на портале "Добродел".