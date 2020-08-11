Сервис определения принадлежности дорог по кадастровому номеру запустили в Подмосковье

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый сервис определения принадлежности автомобильных дорог Подмосковья запустили на портале государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья запустило новый уникальный сервис определения принадлежности автомобильных дорог Московской области на портале государственных и муниципальных услуг. Новый сервис предназначен для услуг по выдаче согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам общего пользования на территории региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря нововведению определить собственника дороги можно за несколько минут. После заполнения кадастрового номера сервис предложит выбрать необходимую автомобильную дорогу и далее перенаправит заявителя на требуемую услугу.

"Данный сервис предназначен исключительно для дорог Подмосковья. Сервис планируется улучшить: будет разработана интерактивная карта для возможности определения принадлежности автомобильных дорог, в том числе и по карте Московской области", - уточняется в сообщении.