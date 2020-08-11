Врачи в Подмосковье спасли пациентку с поражением 95% легких

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких была диагностирована у 62-летней пациентки Реутовской больницы в Подмосковье. Благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения пациентка пошла на поправку и уже выписана из больницы, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения области.

"В Реутовскую больницу была доставлена 62-летняя пациентка в тяжелом состоянии. При обследовании у женщины была выявлена тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких. Мы оперативно начали лечение пациентки, подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В общей сложности пациентка провела в больнице 57 дней, из них 20 в реанимации в тяжелом состоянии", - приводятся в сообщении слова главного врача Реутовской центральной городской больницы Гарика Хачатряна.