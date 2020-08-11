Сотрудникам частных клиник выплатят премии за работу с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья расширили перечень получателей премии за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, туда попали частные медучреждения, а также сотрудники без медицинского образования. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области.

"Предусмотреть за счет средств бюджета Московской области выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам <…> медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, <…> и частных медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее", - говорится в тексте документа.

Кроме того, выплаты также будут проводиться и командированным медицинским сотрудникам, в том числе и тем, кто направлен работать в аэропорт Шереметьево. Премию выделили не только врачам, но и людям с высшим профессиональным, не медицинским, образованием.

Согласно постановлению, уборщикам служебных и производственных помещений, буфетчикам, кастеляншам, администраторам, лифтерам, которые работают в круглосуточных стационарах, также назначена премия в размере 10 тыс. рублей.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике, ситуация улучшилась. Всего выявлено 65 172 случая заражения, выздоровел 448 701 человек, умерли 1 127. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 160 человек против 154 в предыдущие.