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Около 10 тыс. детей отдохнут в лагерях Подмосковья во вторую смену

Их смогут принять более 60 учреждений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 60 детских лагерей откроются на вторую смену в Подмосковье, в них отдохнут около 10 тыс. детей. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

"52 лагеря работали в первую смену. В них отдохнуло более 9 тыс. детей, из них свыше 500 - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. <…> Во вторую смену работает 61 загородный лагерь, в котором отдохнут порядка 10 тыс. детей. И 421 лагерь с дневным пребыванием детей. Здесь смогут отдохнуть порядка 22 тыс. детей", - сказала Боос.

Она отметила, что около 60-70% отдыхающих в подмосковных лагерях во второй смене - это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По ее словам, вторая смена летней оздоровительной кампании в Подмосковье завершится 31 августа.

Детские лагеря постепенно возвращаются к работе по всей России, с 15 июля свою деятельность возобновили и подмосковные. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по работе детских лагерей, в них, в частности, усилен контроль за здоровьем детей и сотрудников, но отдыхать можно без масок. Группы и отряды должны быть заполнены только наполовину, а сотрудникам также нельзя будет покидать лагерь в течение смены.

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Россия
Пандемия COVID-19
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