Учитель русского языка и литературы из Подмосковья подготовила 13 стобалльников по ЕГЭ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Педагог из лицея в Подмосковье подготовила 13 выпускников, которые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене в 2020 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич из Лицея научно-инженерного профиля в Королеве в этом году подготовила 13 стобалльников по ЕГЭ", - приводят в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По словам министра, это пока лучший результат среди педагогов региона в этом году.

"Марина Николаевна рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это высокий результат. Пока в Московской области более 500 учителей, чьи ученики набрали 100 баллов, но результат может еще измениться после подведения окончательных итогов", - отметила Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что результаты последних экзаменов станут известны не позднее 17 августа.