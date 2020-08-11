Семьи, пострадавшие из-за подтопления в Рузе, обеспечат бытовой техникой

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья обеспечили бытовой техникой семьи, чьи дома пострадали из-за подтопления в Рузском городском округе. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Как отмечается в сообщении, губернатор Московской области Андрей Воробьев оказал помощь детям из пострадавших семей - для них приобретены рюкзаки со школьными принадлежностями, новые велосипеды. "Семьи, которые наиболее пострадали, получат еще и новую бытовую технику, сегодня им переданы сертификаты. Техника хранится у нас, пока восстанавливается утраченное жилье, и в любой момент они могут ее получить - доставим, подключим. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать каждого человека, попавшего в беду", - приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Николая Пархоменко.

Ранее сообщалось, что в июле в результате разлива реки Городянка пострадали 24 дома, в которых проживают более 80 человек, в том числе около 20 детей. Часть домов осталась без электричества, были повреждены придомовые участки, транспортные средства.

По поручению губернатора Андрея Воробьева жителям восьми домов, не подлежащих восстановлению, предоставлена компенсация до 2 млн рублей. На частично поврежденные дома выделено по 300 тыс. рублей. Также выплачена дополнительная экстренная помощь в размере 30-50 тыс. рублей на каждого члена семьи.