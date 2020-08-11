Власти Жуковского отменили ежегодное празднование Дня города из-за пандемии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти наукограда Жуковского отменили ежегодное празднование Дня города из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель главы городской администрации Алла Дунаевич.

"Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Жуковском сейчас на очень низком уровне, мы решили не проводить праздничные мероприятия",- сказала она. Дунаевич напомнила, что ежегодно День города в Жуковском отмечают в третьи выходные августа, совмещая с Днем воздушного флота РФ, который многие жители наукограда, работающие на расположенных здесь авиационных предприятиях, считают своим профессиональным праздником.

Власти Жуковского, расположенного в 20 км к юго-востоку от Москвы, обещают, что все торжества и развлекательные мероприятия обязательно состоятся в следующем году. "Мы постараемся сделать так, чтобы будущий праздник "компенсировал" жителям и гостям наукограда отмену праздника в нынешнем году", - заверила заместитель главы администрации.

По данным областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу, всего в Жуковском было зарегистрировано 960 случаев заболевания. За минувшие сутки в наукограде был выявлен один новый случай. Всего в Подмосковье, как отмечаю в штабе, за минувшие сутки было выявлено 154 случая заболевания.

Ранее о переносе празднования Дня города сообщил на своей странице в Facebook Виктор Неволин - глава Раменского городского округа, соседствующего с Жуковским. "Даты переноса пока нет. И решение будет приниматься также с пометкой "в зависимости от эпидемиологической обстановки". Здоровье наших жителей на первом месте", - написал он.