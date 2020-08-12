Оборудование для реабилитации после инфарктов и инсультов поставят в больницы Подмосковья

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Медоборудование для реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, закупили в 39 медорганизаций Московской области с начала года. Техника поступит в больницы в ближайшее время, сообщила ТАСС в среду министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения - начать реабилитацию сразу, на начальном этапе. Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. Новое оборудование позволит специалистам освоить новые и современные методы реабилитации. Только с начала года мы закупили данную медтехнику в 39 больниц Подмосковья", - Стригункова.

Она уточнила, что медицинское оборудование поступит в Видновскую, Сергиево-Посадскую, Реутовскую, Домодедовскую, Егорьевскую, Мытищинскую и другие больницы. Поставка ожидается в ближайшее время.

Министр также уточнила, что речь идет о 174 единицах медоборудования - это тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппараты для кинезиотерапии - лечебной физкультуры и другое реабилитационное оборудование. Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".