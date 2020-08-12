Шесть автомобильных путепроводов построят на маршрутах МЦД в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Шесть автомобильных путепроводов планируется построить на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) в районе подмосковных станций Лобня, Опалиха, Аникеевка, Лесной городок, Апрелевка и Быково. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В ходе реализации проектов Московских центральных диаметров правительством Московской области принято решение о строительстве еще шести автомобильных путепроводов в районе железнодорожных станций Лобня (за пределами МЦД-1), Опалиха, Аникеевка (городской округ Красногорск), Лесной городок (Одинцовский район), Апрелевка (Наро-Фоминский городской округ), Быково (Раменский район)", - сказали в пресс-службе.

Там также пояснили, что Московская железная дорога ведет совместную работу с регионами по замещению переездов путепроводами и эстакадами, что необходимо для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов и повышения пропускной способности автодорог. "В рамках реализации соглашения между ОАО "РЖД" и правительством Москвы с 2013 года на территории столицы введены в эксплуатацию шесть автодорожных путепроводов, что позволило закрыть четыре железнодорожных переезда. Всего предусмотрено строительство 11 путепроводов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Московской областью планируется возвести 51 путепровод за счет средств федерального и региональных бюджетов. Из них уже построено 26 автодорожных путепроводов на дорогах федерального и регионального значения. В настоящее время ведется строительство трех путепроводов на 54-м км Курского, 42-м км Смоленского и 39-м км Рижского направлений МЖД.

"Сегодня в результате совместной работы ОАО "РЖД" и региональных властей на маршруте МЦД-1 не осталось ни одного переезда. До 2022 года на МЦД-2 вместо трех переездов - в Аникеевке, Опалихе и Тушине - будут построены автомобильные путепроводы", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.