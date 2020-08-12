Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль мозга размером с куриное яйцо

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Одинцовские врачи удалили пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Одинцовскую больницу поступила 58-летняя женщина, которая потеряла сознание во время занятий спортом. В результате проведенной диагностики у пациентки была обнаружена менингиома головного мозга диаметром 6 см", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что такая опухоль является доброкачественной, но представляет опасность для жизни из-за своего медленного роста. В дальнейшем она вызывает сдавливание мозга и его сосудов, что может привести к судорожным приступам и потере сознания.

"Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно и уже через час после нее пациентка пришла в себя и начала говорить. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей", - сказали в пресс-службе министерства.

Как рассказал главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев, в данном случае пациентка о своем заболевании даже не догадывалась. Нейрохирург Олим Акрамов и его ассистент детский травматолог-ортопед Иван Панкратов провели пациентке микрохирургическую операцию с применением операционного микроскопа, который позволил щадящим методом отделить опухоль от жизненно важных сосудов мозга и от здоровой мозговой ткани, а также уменьшить возможные неврологические осложнения.

"Уникальность хирургического вмешательства заключалась, во-первых, в сложной для доступа локализации - опухоль росла из оболочек, разделяющих полушария мозга, во-вторых, в размере опухоли - она была величиной с куриное яйцо", - заключил Фадеев.