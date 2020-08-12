Пенсионеров и людей в зоне риска будут первыми вакцинировать от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Медики, педагоги, пенсионеры и люди из зоны риска будут вакцинированы от коронавируса в Подмосковье в первую очередь. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Вчера президент провел совещание, на котором были обозначены приоритеты на ближайшее время - прежде всего, это соблюдение всех норм и правил по борьбе с COVID. Было заявлено о регистрации вакцины от коронавируса, мы готовимся получать первые партии препарата, чтобы, прежде всего, медработники, учителя, люди преклонного возраста могли получить прививку. Это является приоритетом нашей работы", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что также вакцину получат люди, находящиеся в зоне риска. Впереди осень, учебный год, и задача властей - начать активную фазу прививок также и от гриппа. Во всех поликлиниках будут открыты пункты, эту работу планируется проводить в максимально удобном формате.

По словам губернатора, вакцинация от коронавируса планируется с сентября. Ситуация с заболеваемостью в Подмосковье находится на контроле. Число новых случаев ежедневно падает. В регионе имеется необходимый резерв инфекционных коек.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике, ситуация улучшилась. Всего выявлено 65 324 случая заражения, выздоровели 48 916 человек, умерли 1 132. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 215 человек против 152 соответственно.