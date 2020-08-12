Жалобы на содержание детской игровой инфраструктуры сократились на 42% в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Работа Госадмтехнадзора Подмосковья с помощью мобильного приложения позволила сократить жалобы на содержание детской игровой инфраструктуры на 42% в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Ежедневный осмотр детского игрового оборудования с помощью мобильного приложения ведется во всех муниципалитетах региона. Это позволило добиться снижения жалоб на содержание детской игровой инфраструктуры на 42%", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ежедневно с помощью мобильного приложения "RM: контейнерные площадки" контролируется соблюдение графика вывоза мусора. В этом году количество жалоб по данной тематике снизилось на 61%.