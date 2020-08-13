В Подмосковье первый этап обучения педагогов "Точек роста" прошли почти 150 человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 150 педагогов центров "Точка роста" в Московской области прошли первый этап онлайн-обучения по курсу "Гибкие компетенции в проектной деятельности", сообщила в четверг пресс-служба министерства образования региона.

До конца года в области к открытию готовят 42 центра "Точка роста". Параллельно с проведением ремонтных работ и оснащением центров идет процесс обучение педагогов, уточнили в министерстве.

"В Подмосковье успешно завершился первый этап онлайн-обучения почти 150 педагогов центров "Точка роста" по курсу "Гибкие компетенции в проектной деятельности". <…> В прошлом году Подмосковье присоединилось к торжественному открытию 77 "Точек роста", в этом году мы продолжаем работу - совсем скоро начнут функционировать новые центры", - говорится в сообщении.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Также среди них - популяризация востребованных инженерных и технических специальностей, обновление содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

В пресс-службе уточнили, что проект "Точки роста" реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Нацпроект в России рассчитан на 2019-2024 годы, его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что за счет него будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.