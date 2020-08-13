Капремонт проведут еще в почти 9 тыс. многоквартирных домов в Подмосковье к 2023 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 9 тыс. домов на сумму более 60 млрд рублей дополнительно отремонтируют по программе капитального ремонта в Московской области к 2023 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В текущем году в областную программу капремонта включен значительный объем, работы будут вестись почти в 2,2 тыс. многоквартирных домов, в том числе в более 109 домах, расположенных в бывших военных городках. <…> В целом к 2023 году планируем дополнительно отремонтировать еще более 9 тыс. домов на общую сумму более 60 млрд рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что уже более трети программы капремонта реализована в Подмосковье. Так, с 2014 года в регионе отремонтировано 12,8 тыс. многоквартирных домов.

В ведомстве напомнили, что в платежных документах жителей вновь появились начисления взносов на капремонт, которые не начислялись в течение трех месяцев из-за пандемии коронавируса. В текущем году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оставил его на прежнем уровне.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье рассчитана до 2049 года, планируется отремонтировать более 44 тыс. домов.