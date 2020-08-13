Более 800 т макулатуры собрали в Подмосковье за три года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Активисты Всероссийского общества охраны природы (ВООП) собрали в Московской области за три года более 100 т отходов, 800 т макулатуры, а также 27 т батареек и 23 т пластиковых крышек. Об этом ТАСС сообщил председатель Московской областной организации ВООП Тимур Усманов в рамках экологической конференции "ЭКО стимул 2020".

"В России появилась самая крупная экосетка из местных отделений на территории Московской области. Активисты Всероссийского общества охраны природы за три года работы собрали более 100 т отходов, а также 27 т батареек, 843 т макулатуры и 23 т пластиковых крышек", - сообщил он.

По словам Усманова, за этот период сотрудники и волонтеры организовали 57 субботников, провели эко-просветительские уроки и тренинги в рамках проекта "Разделяй и Умножай" более чем в 300 образовательных учреждениях и 68 коммерческих организациях Московской области, а также приняли участие в свыше чем 130 экологических рейдов, добившись устранения нарушений по выявленным проблемным точкам.