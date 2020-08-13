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Пандемия COVID-19

Последних прибывших в Подмосковье из-за границы россиян выписали из обсерваторов

Они прошли двухнедельный карантин

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Последние граждане России, прибывшие из-за рубежа, выписаны из 23 подмосковных обсерваторов после прохождения 14-дневного карантина. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минмособлимущества.

Роспотребнадзор с 1 августа отменил обязательную самоизоляцию для граждан, возвращающихся вывозными рейсами из зарубежных стран.

"Завершилась обсервация, и выписаны все гости, которые были размещены на территории подмосковных гостиниц, санаториев и пансионатов. С начала апреля государственные учреждения и частные компании приняли почти 11,4 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что на территории Московской области действовали 23 обсерватора для прохождения карантина, которые после дезинфекции смогут вернутся к обычному режиму работы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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