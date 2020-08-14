Подмосковье получит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ выделит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений Московской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре Мособлдумы.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионам на дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений будет направлено около 47,5 млрд рублей. Подмосковью будет выделено 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России, которые позволят компенсировать расходы медицинских организаций, потраченные в период пандемии коронавируса.

"Система здравоохранения Подмосковья из-за коронавируса испытывает существенные нагрузки. Конечно, мы оптимизируем расходы, изыскиваем средства на поддержку медицины из регионального бюджета. Безусловно, в такой непростой ситуации федеральная поддержка необходима", - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что Мособлдума в конце апреля на сферу здравоохранения дополнительно выделила около 27 млрд рублей, а также 17 млрд рублей на выплату заработных плат медработникам, которые работали с пациентами с COVID-19.