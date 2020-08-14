Власти Подмосковья намерены построить еще один образовательный центр для детей-инвалидов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Еще один образовательный центр для детей и молодых людей с ограниченными возможностями будет построен в Подмосковье, пока в регионе такой центр открыт в Красногорске. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Конечно, такие центры [как центр "Созвездие" для детей с ограниченными возможностями - прим. ТАСС] нужно строить еще. Мы думаем об этом и при первой возможности обязательно реализуем следующий такой центр", - сказал Воробьев.

Он отметил, что уникальность образовательного учреждения в Красногорске заключается в том, что ребенок получает в центре профессиональные навыки.

Образовательное учреждение "Созвездие" для детей и молодых людей с ограниченными возможностями открылось в Красногорске в 2019 году. Центру присвоен статус федеральной инновационной площадки.