Новые платформы откроются для пассажиров на остановках Молоди и Ленская в Подмосковье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пригородные поезда Московской железной дороги Курского направления начиная с 15 августа будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у новой модернизированной платформы № 2 остановочного пункта Молоди и платформы Ленская. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"С 15 августа пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги, следующие в сторону Москвы, начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у новой модернизированной платформы № 2 остановочного пункта Молоди. А с 16 августа после реконструкции откроется платформа Ленская Горьковского направления МЖД", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что модернизацию пассажиркой инфраструктуры провела компания АО "Центральная ППК". На платформах заменили фундамент и покрытие, установили навесы для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения и стойки экстренной связи. Также полностью обновлена система освещения. Для удобства маломобильных пассажиров установлен пандус.