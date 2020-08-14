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Оборудование для исследования работы мозга поступило в девять больниц Подмосковья

Всего закуплено 20 электроэнцефалографов с функцией видеомониторинга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двадцать аппаратов для исследования электрической активности головного мозга, электроэнцефалографов с функцией видеомониторинга, поступили в девять медицинских организаций Московской области в этом году. Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Электроэнцефалография позволяет анализировать электрическую активность головного мозга, что широко применяется в неврологии как для диагностики различных состояний, так и для проведения медицинского освидетельствования при получении водительских прав", - сообщила Стригункова.

Она уточнила, что в этом году аппараты поступили в том числе в реутовскую, одинцовскую, жуковскую, электростальскую больницы. Оборудование уже введено в эксплуатацию. Для работы на новой медтехнике специалисты прошли соответствующее обучение.

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