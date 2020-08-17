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Женщина и двое детей пострадали при пожаре в Подмосковье

Возгорание произошло в селе Вемилово

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме в Ступинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"Пожар произошел около 06:00 в селе Вемилово. В доме находились шесть человек, их удалось спасти, но три человека пострадали. Подросток 2004 года рождения получил ожоги рук, женщина с ребенком - ожоги 90% тела", - сказал собеседник агентства.

Сейчас открытое горение в доме ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

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