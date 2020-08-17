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Санавиация Подмосковья в 2020 году стала вылетать в ночные часы на 40% чаще

Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое обеспечивает безопасные взлет и посадку вертолетов в темное время суток

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество вылетов санитарной авиации Московской области в ночное время суток с начала года увеличилось на 40%. Это стало возможным благодаря появлению светотехнических комплексов "Ночной старт", которые обеспечивают безопасные взлет и посадку вертолетов санитарной авиации в темное время суток, сообщила ТАСС в понедельник министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Очень важно быть готовым оказать медицинскую помощь вне зависимости от времени суток. Главное для нас - спасение человеческих жизней. Новое оборудование позволяет проводить экстренную эвакуацию пострадавших в ночные часы даже с необорудованных площадок и оперативно доставлять их в медорганизации. Благодаря этому [с начала 2020 года] санитарная авиация увеличила число вылетов в ночные часы на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Стригункова.

Она уточнила, что в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Московской области введены в работу пять вертолетных площадок для санитарной авиации - в Подольской городской клинической больнице, в Подольской городской больнице № 2, в Мытищинской городской клинической больнице, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах и в Клинской городской больнице.

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