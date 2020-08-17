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Общественные советы при парках появятся в Подмосковье

Они помогут следить за качеством оказываемых услуг

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Общественные советы, контролирующие качество оказываемых в городских парках услуг, появятся в муниципалитетах Московской области. Стать членом совета смогут активные жители городских округов, об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"В Подмосковье 117 парков. Теперь следить за качеством оказываемых услуг в них помогут общественные советы. Они будут принимать решения по содержанию инфраструктуры и техническому обслуживанию мест отдыха, решать вопросы досуга детей и молодежи, составлять расписание физических активностей и культурных мероприятий, а также выбирать поставщиков услуг и торговые организации для работы в парковых зонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войти в состав общественного совета смогут активные жители округов. Кроме того, членами совета смогут стать юридические лица, которые работают с парками.

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